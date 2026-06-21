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Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşme, dört ülke dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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