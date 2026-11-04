Libya Savunma Bakan Vekili Zubi, Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Reşad ile görüştü

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Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad, güvenlik ve askeri alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakan Vekili Zubi'nin Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Reşad ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanlarına giren çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Tarafların özellikle güvenlik ve askeri alanlardaki mevcut zorlukların aşılmasına yönelik çabaları gözden geçirdiği aktarıldı.

Zubi ve Reşad'ın ayrıca, iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemini vurguladığı, istikrarın desteklenmesi için tecrübe paylaşımı yollarını değerlendirdiği ifade edildi.???????

Kaynak: AA