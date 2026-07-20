Mısır Dışişleri Bakanı, ABD'nin Afrika'dan Sorumlu Danışmanı ile Görüştü

KAHİRE, 20 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü gerçekleştirilen görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Açıklamada, Sudan'ın egemenliğine, istikrarına ve birliğine desteklerini yineleyen Abdulati'nin kalıcı bir ateşkes, daha fazla insani yardım ve Sudan öncülüğünde bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Görüşmede Libya konusuna da değinen Abdulati, ülkenin ulusal birliğine ve kurumlarına desteklerini yineledi. Abdulati, en kısa sürede eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak Libya öncülüğünde bir siyasi çözümü savunduklarını ifade etti.

Abdulati ayrıca, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Boulos'un da bölgesel konularda Mısır ile sürdürülebilir koordinasyonun önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Bakanlığa göre günün erken saatlerinde Abdulati, Kahire'de ayrıca Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ve Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih ile bölgesel meseleler üzerine ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua