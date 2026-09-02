Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Mısır'a Resmi Ziyarette Bulunuyor
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine devlet ziyareti için Kahire'ye ulaştı. Xi ve eşi Peng Liyuan, havalimanında es-Sisi ve eşi tarafından karşılandı.
KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, devlet ziyaretinde bulunmak üzere salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine gerçekleşiyor.
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.
Kaynak: Xinhua