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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Mısır'a Resmi Ziyarette Bulunuyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Mısır'a Resmi Ziyarette Bulunuyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine devlet ziyareti için Kahire'ye ulaştı. Xi ve eşi Peng Liyuan, havalimanında es-Sisi ve eşi tarafından karşılandı.

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, devlet ziyaretinde bulunmak üzere salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Ziyaret, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine gerçekleşiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Kaynak: Xinhua
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