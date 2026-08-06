Trabzon turizmine Salah dopingi! Akın akın geliyorlar

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire’den Trabzon’a charter seferlerinin başladığını duyurdu.

KAHİRE'DEN TRABZON'A İLK SEFER GERÇEKLEŞTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "5 Ağustos Çarşamba günü Kahire’den Trabzon’a ilk charter seferi gerçekleşti. Bu seferde 120 Mısırlı turist şehrimize kendi ülkelerinden hiçbir aktarma olmadan ulaşmış oldu. Mısırlı misafirlerimizin her geçen gün şehrimize ilgisi artıyor. Ziyaretçi sayısında 2025 yılında, 2024 yılına oranla yüzde 20 artış sağlandı. Bu yıl Trabzonsporumuzun büyük transferi Muhammed Salah’ın da bordo mavili formayı giymesiyle birlikte bu sayının çok daha yukarı tırmanacağını tahmin etmek zor değil" dedi.

MISIR'DAN SONRA İRAN'DAN DA TRABZON'A UÇAK SEFERLERİ

Karaismailoğlu, Mısır'ın ardından İran'dan da Trabzon'a turist akını beklediklerini ifade ederek "11 Ağustos’ta Tahran’dan Trabzon’a ilk tarifeli sefer gerçekleşecek. Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşecek olan seferler 23 Ekim’e kadar devam edecek. Talebe göre devam edebilecek seferlerin 2 ülkenin turizmine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Trabzon kültür, sanat, spor, tabiat, tarih, edebiyat ve tabii ki turizm şehri olmanın tüm unsurlarını harmanlayarak, ihtiyaçlarını ve yatırımlarını bu doğrultuda yapmak suretiyle insanlığın ziyaretine ve hizmetine sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı