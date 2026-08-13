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Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı ve bir asansör düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın tüp kaynaklı olduğu iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre büyük panik yaşanan alışveriş merkezinde olayın ardından çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın bir restoranda tüpün patlaması nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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