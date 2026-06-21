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Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salem ile görüştü

Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salem ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temasları kapsamında başkent Kahire'de Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kahire'de Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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