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8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi ilk kez Arap ülkesinde başladı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de 8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi başladı; kongre ilk kez bir Arap ülkesinde düzenleniyor. Açılış konuşmasını Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar yaptı.

KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi'nde açılış konuşmasını yapan Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar, 14 Kasım 2026.

8. Dünya Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim Kongresi, cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Kongre, böylece ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenmiş oldu. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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