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Mısır'ın Giza vilayetinde iki trenin çarpışması sonucu 64 kişi yaralandı

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Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde Kahire-Asvan hattında meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı. Yaralıların 54'ü Vasta Hastanesi'ne, 10'u Ayat Hastanesi'ne kaldırılırken hatta seferler her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada yaralanan 64 kişiden 54'ünün Vasta Hastanesi'ne, 10'unun ise Ayat Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın ardından 52 ambulansın yaralıların tahliyesi ve hastanelere nakli için görevlendirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın, yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği, Giza ve Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı klimalı yolcu treninin bazı vagonları, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktı.

Feyyum'dan gelen 134 numaralı trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA
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