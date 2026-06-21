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Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşme, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Hakan Fidan'ın, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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