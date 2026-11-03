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Mısır ve İran dışişleri bakanları telefonda Kahire'nin endişelerini ele aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları telefonda görüştü. Abdulati, Kahire'nin çatışma ve kriz endişesini iletti; taraflar müzakere zemini ile diplomasiyle çözümü ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalara ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Abdulati ve Erakçi telefonda görüştü.

Bölgedeki gerilimi kontrol altına almaya yönelik diplomatik çabaların ve son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Abdulati, çatışmaların yeniden başlaması ve krizin daha da derinleşmesi ihtimaline ilişkin Kahire yönetiminin endişelerini İranlı mevkidaşına iletti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise taraflar, müzakere masasına dönüş için gerekli zeminin hazırlanması ve mevcut sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi yollarını masaya yatırdı.

Kaynak: AA
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