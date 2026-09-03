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Xi Jinping ve Sisi, Büyük Mısır Müzesi'ni Birlikte Ziyaret Etti

Xi Jinping ve Sisi, Büyük Mısır Müzesi'ni Birlikte Ziyaret Etti
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile birlikte Giza'daki Büyük Mısır Müzesi'ni ziyaret etti. İki lider, müzedeki eserleri inceledikten sonra medeniyetler arası diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı. Xi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirme çağrısında bulunurken, Sisi de Çin ile kültürel etkileşimi artırmaya hazır olduklarını belirtti.

KAHİRE, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, çarşamba günü Mısır'ın Giza kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile birlikte Büyük Mısır Müzesi'ni ziyaret etti.

İki devlet başkanı ve eşleri, müzedeki özenle işlenmiş görkemli taş oymalar ile yazıtlı taş sütunları inceledikten sonra seyir terasına çıkarak piramitlerin manzarasını izledi.

Tutankamon sergi salonuna geçen iki cumhurbaşkanı, firavunun tahtı, altın maskesi ve kraliyet savaş arabaları gibi değerli eserleri inceledi.

Çin ve Mısır'ın iki kadim medeniyet olduğunu ve çok sayıda Dünya Mirası alanına ev sahipliği yaptığını belirten Xi, iki medeniyetin zaman ve mekanın sınırlarını aşarak birbirleriyle etkileşim kurduğunu ve iki halk arasındaki kalıcı dostlukta yeni sayfalar açtığını söyledi.

Xi, iki tarafa eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılığa dayalı medeniyet anlayışına bağlı kalma ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirme çağrısında bulundu.

Xi ayrıca iki ülkeye, farklı medeniyetlerin kapsayıcı şekilde bir arada yaşamasını ve birbirlerinden öğrenmesini teşvik etme ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ilerletmek üzere medeniyetlerin gücünü daha fazla bir araya getirme çağrısı yaptı.

Sisi ise müzenin geçen yılki açılışı dolayısıyla tebriklerini ileten Xi'ye teşekkürlerini sundu. Kadim Mısır ve Çin medeniyetlerinin açıklık, kapsayıcılık ve çeşitlilik içinde uyumlu bir arada yaşama gibi ortak özelliklere sahip olduğunu belirten Sisi, bunların Xi'nin önerdiği Küresel Medeniyet İnisiyatifi vizyonuyla yakından örtüştüğünü ifade etti.

Sisi, halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak, medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve dünyayı daha uyumlu ve kapsayıcı hale getirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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