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Çin ve Mısır'dan Ortadoğu'da gerilimi düşürme ve diyalog çağrısı

Çin ve Mısır'dan Ortadoğu'da gerilimi düşürme ve diyalog çağrısı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Mısır ziyareti sırasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülke Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi ve diyaloğun teşvik edilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladı. Çin, Mısır'ın bölgesel güvenlikteki kilit rolünü takdir ederken, Mısır da Xi'nin barış ve istikrar önerilerini destekledi.

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Mısır, Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi ve diyaloğun teşvik edilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Mısır'a düzenlediği devlet ziyareti sırasında iki ülke, kapsamlı stratejik ortaklıklarının daha da derinleştirilmesi konusunda ortak bildiri yayımladı.

Çarşamba günü yayımlanan ortak bildiride iki ülke, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun, tüm tarafların kaygılarını dikkate alan ve Körfez bölgesi ve Ortadoğu'da gerilimlerin düşürülüp diyaloğun güçlendirilmesi yoluyla barış ve istikrara katkıda bulunan bir siyasi anlayışı teşvik etme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Açıklamada, Çin'in, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında kilit rol oynayan ve Ortadoğu'daki jeopolitik krizlerin kapsamlı siyasi çözümünü ilerletme, iyi komşuluk ve dostane ilişkileri teşvik etme ve ulusal egemenliğe saygı ve içişlerine karışmama ilkelerini koruma yönündeki çabalarını sürdüren Mısır'ı takdir ettiği belirtildi.

Mısır ise Xi'nin Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunması ve geliştirilmesine yönelik önerilerini takdirle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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