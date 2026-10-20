Kahire'de Meera Merkezi, Gazze'den gelen çocuklara eğitim, psikolojik destek veriyor

Kahire'de Meera Merkezi, Gazze'den gelen çocuklara eğitim, psikolojik destek veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Meera Merkezi, Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli çocuklara eğitim ve psikolojik destek sağlıyor. Çocuklar ders görürken anneleri de nakış gibi eğitimlere katılarak geçimlerini sağlamaya yardımcı olacak beceriler kazanıyor.
KAHİRE, 20 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Meera Merkezi, Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli çocuklara eğitim ve psikolojik destek sağlıyor.
Çocuklar ders görürken anneleri de nakış gibi eğitimlere katılarak geçimlerini sağlamaya yardımcı olacak beceriler kazanıyor.
Kaynak: Xinhua