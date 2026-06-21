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Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Ayrıca dörtlü toplantıya katılan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında önce Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmış daha sonra ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmişti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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