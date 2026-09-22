Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yunanistan ve GKRY savunma bakanlarını ayrı ayrı kabul etti

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas'la işbirliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Dendias ile Palmas'ı başkent Kahire'de gerçekleştirilen farklı görüşmelerde kabul etti.

Sisi, Yunan Bakan Dendias ile görüşmesinde, başta savunma ve askeri alanlar olmak üzere iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Ülkesi, Yunanistan ve GKRY arasındaki mevcut üçlü mekanizmanın da önemine değinen Sisi, bu işbirliğinin Doğu Akdeniz bölgesinde "barış, istikrar ve ortak refahı sağlamayı" amaçlayan bölgesel işbirliğinin "başarılı bir modeli" haline geldiğini savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın da iki ülke arasında terör ve düzensiz göçle mücadele alanlarındaki işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin altını çizdiği kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, GKRY Savunma Bakanı Palmas'la görüşmesinde ise ikili ilişkileri ele aldı.

Sisi, ülkesi ile GKRY arasındaki mevcut stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, güvenlik ve askeri alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha geniş ufuklara taşınması gerektiğini savundu.

Palmas'ın da Mısır'ın bölgede "barış ve istikrarı pekiştirmek ve gerginliği azaltmak için" oynadığı rolü takdir ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA