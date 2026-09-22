Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yunanistan ve GKRY savunma bakanlarını ayrı ayrı kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve GKRY Savunma Bakanı Palmas'ı ayrı görüşmelerde kabul etti. Sisi, savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi ile Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve ortak refah için üçlü mekanizmanın önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas'la işbirliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Dendias ile Palmas'ı başkent Kahire'de gerçekleştirilen farklı görüşmelerde kabul etti.

Sisi, Yunan Bakan Dendias ile görüşmesinde, başta savunma ve askeri alanlar olmak üzere iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Ülkesi, Yunanistan ve GKRY arasındaki mevcut üçlü mekanizmanın da önemine değinen Sisi, bu işbirliğinin Doğu Akdeniz bölgesinde "barış, istikrar ve ortak refahı sağlamayı" amaçlayan bölgesel işbirliğinin "başarılı bir modeli" haline geldiğini savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın da iki ülke arasında terör ve düzensiz göçle mücadele alanlarındaki işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin altını çizdiği kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, GKRY Savunma Bakanı Palmas'la görüşmesinde ise ikili ilişkileri ele aldı.

Sisi, ülkesi ile GKRY arasındaki mevcut stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, güvenlik ve askeri alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha geniş ufuklara taşınması gerektiğini savundu.

Palmas'ın da Mısır'ın bölgede "barış ve istikrarı pekiştirmek ve gerginliği azaltmak için" oynadığı rolü takdir ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist

Taraftarlar nasıl delirmesin? 78 milyon euro, 1 asist
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti