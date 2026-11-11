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3. Çin-Arap Sağlık İşbirliği Forumu Kahire'de düzenlendi, Çin 2035 planını anlattı

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3. Çin-Arap Sağlık İşbirliği Forumu Kahire'de düzenlendi, Çin 2035 planını anlattı
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3. Çin-Arap Sağlık İşbirliği Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zheng Zhe, 2035'e kadar Sağlıklı Çin hedefine ulaşmak için amaç, strateji ve önlemleri içeren yol haritasının açıklandığını söyledi.

KAHİRE, 11 Kasım (Xinhua) -- 3. Çin-Arap Sağlık İşbirliği Forumu Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.

Forumun açılışında konuşan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zheng Zhe, Çin'de kısa süre önce düzenlenen ulusal sağlık konferansında, 2035 yılına kadar Sağlıklı Çin hedefine ulaşılması için amaç, strateji ve önlemleri içeren kapsamlı bir yol haritasının ortaya konulduğunu söyledi.

Zheng, Çin'in kalkınmada sağlığa öncelik verme stratejisini kararlılıkla uygulayacağını ve herkes için küresel bir sağlık topluluğunun inşasını aktif olarak destekleyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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