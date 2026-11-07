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Giza'daki Keops Piramidi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

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Mısır Firavunu Khufu'nun MÖ 2560'ta yaptırdığı Keops Piramidi, Kahire'nin güneybatısındaki Giza'da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşan piramit, her yıl milyonlarca turisti ağırlayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Mısır Firavunu Khufu'nun anıt mezar olarak MÖ 2560'ta yaptırdığı, dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 2,3 milyon taş bloktan oluşan piramit, başkent Kahire'nin güneybatısındaki Giza kentinde yer alıyor.

Her yıl milyonlarca turisti çeken Keops Piramidi, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Ziyaretçiler, piramitlerin bulunduğu alanın girişinde faytonla ve develerle de gezinti yapabiliyor.

Kaynak: AA
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