Türk Kızılay'dan Gazze'ye 10,5 Milyon TL Tıbbi Yardım

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır temasları kapsamında Kahire'de tedavi gören Gazzeli hastaları ziyaret ederken, Türk Kızılay Gazze'deki iki hastaneye 34 kalemden oluşan 10,5 milyon Türk Lirası değerinde tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi. Yılmaz, Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi için de yaklaşık 3,2 milyon Türk Lirası bütçeli yeni bir hasta destek programı başlatılacağını açıkladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kahire'de Gazze'den tahliye edilerek tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde hastalarla ve refakatçileriyle bir araya gelerek tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Genel Başkan Yılmaz, ziyaret programı kapsamında ayrıca Mısır Kızılayı yöneticileriyle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinde yürütülen iş birliğini ele aldı.

Gazze'de sağlık sistemi çökme noktasında

Gazze Şeridi'nde sağlık tesislerine yönelik en az 445 saldırı gerçekleşti, 155 tesis hasar gördü. Bölgedeki hastanelerin yalnızca yüzde 47'si kısmen faaliyet gösterebiliyor. 2026 Ağustos itibarıyla yaklaşık 15 bin 600 hastanın yurt dışında tedavi görmesi gerektiği bildiriliyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

İki hastaneye 34 kalemde tıbbi malzeme desteği

Türk Kızılay, Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında ağustos ayı içerisinde Filistin Kızılayı uhdesinde faaliyet gösteren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine 34 farklı kalemden oluşan yaklaşık 10,5 milyon Türk Lirası değerinde malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, aynı iki hastanenin ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ile personel ve işletme giderlerini 1 Ekim 2025'ten itibaren altı ay süreyle üstlenmişti. Kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren bu hastanelere sağlanan destek, Gazze'de 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimini güvence altına aldı.

Genel Başkan Yılmaz'dan yeni destek programı

Genel Başkan Yılmaz, ziyareti sırasında Filistin Kızılayı'nın Kahire'deki hastanesi için yeni bir destek programı başlatılacağını açıkladı. Tedavi masraflarını karşılayamayan Filistinli hastalara yönelik başlatılacak üç aylık hasta destek programının toplam bütçesi yaklaşık 3,2 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Her yıl 20 binden fazla Filistinli hastaya hizmet veren hastane, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den tedavi için Mısır'a gelen hastaların önemli bir bölümünü ağırlıyor. Bu hastaların birçoğu, ihtiyaç duydukları tedaviye maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşmakta güçlük çekiyor.

Ambulanstan kan bankası ekipmanına

Türk Kızılay'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırdığı sağlık desteğinin toplam değeri 85 milyon TL'yi aştı. Bu kapsamda bölgeye 6 ambulans, 68 bin 95 adet ilaç, 118 bin 28 adet medikal malzeme ile 13 bin 225 adet kan sarf malzemesi ve cihazı ulaştırıldı. Gemiyle sevk edilen yardımlar arasında tam donanımlı sahra hastanesi, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri ile kan hizmetlerinde kullanılan aferez cihazı ve kan torba sistemleri de yer aldı.

Türk Kızılay ayrıca Filistin Kızılayı'na, başta hastaneleri ve ambulans hizmetleri olmak üzere hayati öneme sahip işlevlerini sürdürebilmesi için bugüne kadar toplam yaklaşık 50 milyon TL nakdi destek sağladı.

"Sağlık desteğimizi sürdüreceğiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir hekim olarak ve Türk Kızılay ailesi adına, burada özveriyle çalışan doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlı imkanlarla, sınırsız bir insanlıkla hizmet veriyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den binlerce Filistinli kardeşimiz tedavi için Mısır'a geldi. Bu hastane her yıl 20 binden fazla Filistinli hastaya kapısını açıyor. Ancak hastaların birçoğu, ihtiyaç duyduğu tedaviye maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşamıyor. Sağlık, insani sorumluluğumuzun kalbinde yer alıyor. Bu nedenle tedavi masraflarını karşılayamayan hastalar için üç aylık yeni bir destek programı başlatıyoruz. Amacımız; hastalarımızın ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşması, sağlıklarına kavuşup ailelerine dönebilmesidir. Bütün bu çalışmaların arkasında milletimizin vicdanı ve bağışçılarımızın bize emanet ettiği iyilik var. Türk Kızılay olarak, Filistin Kızılayı ile omuz omuza, ihtiyaç devam ettiği müddetçe sahada olmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı