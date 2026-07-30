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İsrail medyası: "Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas'ın silahsızlanma görüşmelerinde ilerleme sağlandı"

İsrail medyası: 'Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas'ın silahsızlanma görüşmelerinde ilerleme sağlandı'
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İsrail medyası, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de yürütülen Hamas'ın silahsızlanması ve Gazze'nin yönetimine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Haberde, anlaşmanın önümüzdeki günlerde Kahire'de imzalanması için temasların sürdüğü iddia edildi.

(ANKARA) - İsrail medyası, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de yürütülen Hamas'ın silahsızlanması ve Gazze'nin yönetimine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Haberde, anlaşmanın önümüzdeki günlerde Kahire'de imzalanması için temasların sürdüğü iddia edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda sürdürülen müzakerelerde tarafların, bazı başlıklarda ilerleme sağladığı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde Kahire'de imzalanması için temasların devam ettiği aktarıldı. Haberde, görüşmelerin Mısır istihbaratının koordinasyonunda, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla Kahire'de gerçekleştirildiği, üst düzey bir Hamas heyetinin de müzakerelere katıldığı belirtildi.

İsrail medyasına konuşan kaynaklar, taraflar arasında yalnızca "küçük" bazı anlaşmazlıkların kaldığını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ise anlaşma metninin tamamlanması için diplomatik baskısını sürdürdüğünü öne sürdü. Habere göre Hamas, silahlarını Filistin Yönetimi'ne değil, üçüncü bir tarafa devretmeye sıcak bakıyor.

Öte yandan haberde, Trump'ın planı kapsamında kurulması öngörülen "Barış Konseyi"nin, Gazze'de görev yapacak uluslararası istikrar gücünü denetlemekle sorumlu olacağı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 64'ünü fiilen kontrol ettiği, Hamas'ın ise henüz silahsızlanmaya ilişkin resmi bir taahhütte bulunmadığı ifade edilirken, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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