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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisi çağrısı yaptı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisi çağrısı yaptı
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kızıldeniz ve Babülmendep'te güvenliğin kıyıdaş Arap ve Afrika ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, Kahire'de BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile görüştü.

KAHİRE, 29 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda güvenliğin bu su yollarına kıyısı bulunan Arap ve Afrika ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Abdulati, Yemen'deki son gelişmeleri ve bunların bölgesel güvenliğe yansımalarını ele almak üzere başkent Kahire'de Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Yemen'in birliğine ve meşru ulusal kurumlarına desteklerini yineleyen Abdulati, mevcut krizin ülkenin istikrarına katkı sağlayacak barışçıl bir yolla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Abdulati, Yemen halkının beklentilerini karşılayacak ve ülkenin kaynaklarını koruyacak kapsamlı bir siyasi çözüme yönelik çabaları da desteklediklerini ifade etti.

Yemen'in istikrarının, Kızıldeniz'in ve genel olarak bölgenin güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Abdulati, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğinin küresel ekonomiyle, özellikle de uluslararası ticaret ile gıda ve enerji tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

Yemen hükümet güçleri ile Husi grubu arasındaki çatışmalar, grubun bu ayın başlarında Babülmendep Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip liman kenti Muha ve Meyyun Adası'nı ele geçirmesinin ardından son dönemde ülkenin güneybatısında yoğunlaştı.

Husilerin 2014'ün sonlarında başkent Sana'yı ve ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü ele geçirmesiyle Yemen'de çatışmalar başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da ertesi yıl uluslararası olarak tanınan hükümeti desteklemek üzere çatışmalara müdahil olmuştu.

Kaynak: Xinhua
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