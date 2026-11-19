Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Libya ile Mısır arasında medya, ekonomi, eğitim, tarım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini öngören mutabakat zabıtları imzalandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Kahire'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile siyasi, ekonomik, güvenlik ve kalkınma alanlarında ortaklığın genişletilmesi ele alındı.

Mısır'da ikamet eden Libya vatandaşlarının durumu ve yaşadıkları sorunların çözümünün de masaya yatırıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki seyahat ve oturum işlemlerinin kolaylaştırılması konularında mutabık kalındı.

Tarafların Libya'daki son siyasi gelişmeler ve ülkede istikrarın tesisine yönelik çabaları değerlendirdiği belirtilen açıklamada, Kahire ile Trablus arasındaki koordinasyon ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Dibeybe'nin Kahire temasları çerçevesinde iki ülke arasında medya işbirliği, ekonomi ve yerel kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma, kapasite geliştirme, tarım ve deniz kaynakları, meteoroloji ile enerji ve petrol endüstrileri alanlarında çeşitli mutabakat zabıtları imza altına alındı.

Kaynak: AA