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Giza'da minibüs ile tır çarpıştı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

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Mısır Sağlık Bakanlığı, Kahire'nin batısındaki Giza'nın 6 Ekim ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığını, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada yaralılardan 10'unun durumunun stabil olmadığı belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazanın sabah Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesinin 2. bölgesinde, Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldiği belirtildi.

Yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı, yaralılardan 10'unun sağlık durumunun stabil olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların seferber edildiği, ilaç, kan ve tıbbi malzemelerin temin edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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