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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mısır'ın güvenliği bizim için büyük önem taşıyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mısır'ın güvenliği bizim için büyük önem taşıyor
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'ın bölgede önemli bir dost ve ortak olduğunu vurgulayarak, Kahire yönetiminin güvenliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını bildirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'ın bölgede önemli bir dost ve ortak olduğunu vurgulayarak, Kahire yönetiminin güvenliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından bölgesel gelişmelere ve Mısır ile olan ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Mısır'ın İran için taşıdığı stratejik öneme işaret eden Arakçi, Kahire yönetiminin bölgede mühim bir dost ve ortak olduğunu, Mısır'ın güvenliğinin de kendileri için en üst düzeyde önem teşkil ettiğini kaydetti.

Açıklamasında İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine de değinen Arakçi, bölgesel barışı baltalamak amacıyla tasarlandığını ifade ettiği İsrail komplolarına ve sahte bayrak operasyonlarına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı tehdidin açık ve ortak olduğunun altını çizen Arakçi, söz konusu tehdidin Müslüman dayanışmasından korktuğunu da sözlerine ekledi.

Mısır hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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