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Kahire Bankası'nın halka arzı 650,7 milyon dolarla Mısır Borsası'nda rekor oldu

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Mısır hükümeti, Kahire Bankası'nın yüzde 45'lik hissesi için yapılan halka arzın tamamlandığını ve 36,3 milyar Mısır lirasından fazla, yaklaşık 650,7 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Bu tutarın Mısır Borsası tarihindeki en büyük halka arz olduğu belirtildi.

KAHİRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Borsası, 2 Kasım 2026.

Mısır hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kahire Bankası'nın yüzde 45'lik hissesi için gerçekleştirilen halka arzın tamamlandığını ve 36,3 milyar Mısır lirasından (yaklaşık 650,7 milyon ABD doları) fazla gelir elde edildiğini bildirdi. Bu tutar, Mısır Borsası tarihindeki en büyük halka arz oldu. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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