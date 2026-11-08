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Mısır'ın Gize'sinde yolcu treni diğerine arkadan çarptı, 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı

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Mısır'ın Gize vilayetinde Gize-Fayoum seferini yapan tren, Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren trene arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı; Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.

Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin karıştığı kaza paniğe neden oldu. Kahire'nin yaklaşık 76 kilometre güneyinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 88 kişi yaralandı. Demir yolu yetkilileri, Gize-Fayoum seferini yapan trenin Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren trene arkadan çarptığını ve çarpışmanın etkisiyle bazı vagonların raydan çıktığını bildirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinin enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürerken, demir yolu yetkilileri Kahire-Yukarı Mısır hattında hizmetlerin yeniden başlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kazaya ilişkin derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Es-Sisi, ihmali tespit edilen herkesin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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