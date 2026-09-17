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Mısır: İsviçre, 2.000 yıllık altın mumya maskesini iade etti

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Mısır: İsviçre, 2.000 yıllık altın mumya maskesini iade etti
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KAHİRE, 17 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkeden yasadışı yollarla çıkarılan arkeolojik eserleri geri alma çalışmaları kapsamında İsviçre'den antik bir altın mumya maskesini geri aldıklarını duyurdu.

KAHİRE, 17 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkeden yasadışı yollarla çıkarılan arkeolojik eserleri geri alma çalışmaları kapsamında İsviçre'den antik bir altın mumya maskesini geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Bern Büyükelçiliği eserin iadesi için İsviçre makamlarıyla koordinasyon sağlarken, Mısır'ın İsviçre Büyükelçisi Muhammed Necm, eseri Dışişleri Bakanı adına teslim aldı.

Açıklamaya göre iade işlemi, Mısır ile İsviçre arasında kültürel varlıkların korunması ve antik eserlerin yasadışı ticaretiyle mücadele alanlarında artan işbirliğini yansıtıyor.

İsviçre'nin Kahire Büyükelçiliği, antik maskenin 2.000 yıldan daha uzun bir tarihi olan Ptolemaios Hanedanlığı dönemine ait olduğunu bildirdi.

Büyükelçilik, iadenin İsviçre ile Mısır arasında kültürel mirasın korunması ve kültürel varlıkların yasadışı ticaretinin engellenmesi konusunda uzun süredir devam eden işbirliğinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti. Büyükelçiliğe göre, İsviçre 2011'den bu yana Mısır'a yaklaşık 80 kültürel eser iade etti.

Kaynak: Xinhua
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