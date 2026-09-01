Haberler

Şi Cinping 10 Yıl Sonra Mısır'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

AA muhabirinin aktardığına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çinli mevkidaşını Kahire Havalimanı'nda karşıladı.

Şi ve Sisi'nin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve 2014'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasını ele almalarının yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmeleri bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında "iki ülke arasında 2014'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasının takip edilmesi ve ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelerde istişarelerde bulunulmasının" planlandığı belirtilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, bugün Mısır'ın resmi gazeteleri El-Ahram, El-Ahbar ve El-Cumhuriyye'de yayımlanan makalesinde, iki ülke arasındaki 70 yıllık dostluğun ardından ilişkilerin "tarihinin en iyi döneminde" olduğunu ifade etmişti.

Kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ortak kader topluluğu inşa edilmesi çağrısında bulunan Şi, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, iki ülkenin temel çıkarlarının desteklenmesi ve "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında yüksek kaliteli pratik işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Sisi de El-Ahram gazetesinde yayımlanan makalesinde, Kahire ve Pekin'in, silahlı çatışmaların yayılmasının hiçbir bölgesel veya uluslararası tarafın çıkarına olmadığı konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır'ı en son 2016'da ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti

Amedspor maçı sonu oldu!
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü