Mısır'ın Giza vilayetinde tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

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MISIR'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı kaydedildi. Mısır Ulusal Demir Yolları ise Giza'dan Feyyum kentine giden trenin, Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin arka vagonuna çarptığını duyurdu. Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı