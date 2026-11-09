Mısır'ın Giza vilayetinde tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

Mısır'ın Giza vilayetinde tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde Kahire-Asvan hattında meydana gelen tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. Giza'dan Feyyum'a giden trenin Kahire-Asvan yolcu treninin arka vagonuna çarpması nedeniyle hatta seferler iki yönde geçici durduruldu.
MISIR'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı kaydedildi. Mısır Ulusal Demir Yolları ise Giza'dan Feyyum kentine giden trenin, Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin arka vagonuna çarptığını duyurdu. Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.