Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD ve İran'a askeri operasyonları önleme çağrısı yaptı

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KAHİRE, 4 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ve İran'a yeni askeri operasyonların önüne geçmek için azami esneklik gösterme ve siyasi çözüm arama çağrısında bulundu.

Sisi, salı günü başkent Kahire'de ülkeyi ziyaret eden Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ile İran'ı temel talep ve endişelerini gözetecek bir siyasi uzlaşıya varmak için "anlayış ve diyalog alanı yaratmaya" çağırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Süregelen çatışmayı çözüme kavuşturacak ortak bir zemin bulmak adına, bu kritik dönemde hem ABD'yi hem de İran'ı mümkün olduğunca esneklik göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Sisi ayrıca, gerilimi azaltmak ve krize barışçıl bir çözüm bulmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdürme taahhüdünde bulundu.

Son dönemde ABD- İran gerilimi yeniden tırmanıyor. Washington, Tahran'a karşı yeni askeri eylem tehdidinde bulunurken, İran ise taleplerinin karşılanması halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Xinhua