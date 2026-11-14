Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Gazze ateşkesinin ilk aşaması için anlaştı

Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Gazze ateşkesinin ilk aşaması için anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat şefleri Kahire'de Gazze ateşkesinin ilk aşamasını ilerletmeyi kararlaştırdı. Toplantıda gelişmeler ele alınırken şefler, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek saldırıların durdurulması ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.
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HABER: Türkiye, Mısır ve Katar'ın istihbarat şefleri Gazze'deki durumu görüştü
TARİH: 14 Kasım 2026
UZUNLUK: 00: 00: 30
YER: Beijing, Çin
KATEGORİ: Gündem
ÇEKİM LİSTESİ:
ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
HABERİN İÇERİĞİ:
Türkiye, Mısır ve Katar'ın istihbarat teşkilatı başkanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen üçlü toplantıda Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını ilerletme konusunda anlaştı.
ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Türkiye, Mısır ve Katar'ın istihbarat teşkilatı başkanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen üçlü toplantıda Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını ilerletme konusunda anlaştı.
Mısır devletine ait MENA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cuma günü düzenlenen toplantıda Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Olumsuz hava koşullarına dikkat çeken istihbarat şefleri, acilen saldırıların durdurulması ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)