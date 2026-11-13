Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat başkanları Kahire'de Gazze ateşkesinde anlaştı

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Türkiye, Mısır ve Katar istihbarat başkanları, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele almak üzere Kahire'de üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, toplantıda Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanması ve anlaşma hükümlerine uyulması konusunda mutabakata varıldı.

Bu kapsamda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması ve özellikle olumsuz hava koşullarından etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımların artırılması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan istihbarat teşkilatı başkanları, İsrail'in devam eden ihlallerine derhal son verilmesini istedi.

İstihbarat başkanları ayrıca, Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik çabaların ilerletilmesi için somut ve hızlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA