Hükümet Haberleri - Hükümet Haber - Haberler

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Hükümet Haberleri

Hükümet haber, Hükümet son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Fransız Milletvekili İsrail'in Gazze ablukasına tepki gösterdi

Fransız Milletvekili İsrail'in Gazze ablukasına tepki gösterdi

Hükümet - 17 Dakika Önce
Deutsche Post Çalışanları Yeni Posta Yasası İçin Gösteri Düzenledi

Deutsche Post Çalışanları Yeni Posta Yasası İçin Gösteri Düzenledi

Hükümet - 23 Dakika Önce
KKTC'de Sahte Reçete Operasyonu: Yolsuzluğun Maliyeti 100 Milyon Lira

KKTC'de Sahte Reçete Operasyonu: Yolsuzluğun Maliyeti 100 Milyon Lira

Hükümet - 25 Dakika Önce
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak

Hükümet - 43 Dakika Önce
Davutoğlu: Filistin için fiilen baş başa ağladığımız Sayın Erdoğan'ın şu anki haline ben ağlıyorum

Davutoğlu: Filistin için fiilen baş başa ağladığımız Sayın Erdoğan'ın şu anki haline ben ağlıyorum

Hükümet - 1 Saat Önce
Korsika Adası'nda Bağımsızlık Yanlılarından 20 Bombalı Saldırı

Korsika Adası'nda Bağımsızlık Yanlılarından 20 Bombalı Saldırı

Hükümet - 1 Saat Önce
Lübnan Başbakanı Mikati: Güvenlik ve istikrar önceliğimiz

Lübnan Başbakanı Mikati: Güvenlik ve istikrar önceliğimiz

Hükümet - 1 Saat Önce
İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızan grupla çatışıyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızan grupla çatışıyor

Hükümet - 1 Saat Önce
Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu

Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu

Hükümet - 1 Saat Önce
Libya'nın Bingazi kentinde güvenlik sorunları yaşanıyor

Libya'nın Bingazi kentinde güvenlik sorunları yaşanıyor

Hükümet - 2 Saat Önce
İsrail ve Hamas Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ve Hamas Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Hükümet - 2 Saat Önce
Prof. Dr. Karaca: 'Bu eylem Netanyahu hükümetine yarar'

Prof. Dr. Karaca: "Bu eylem Netanyahu hükümetine yarar"

Hükümet - 2 Saat Önce
Ruanda'da tüm dizel elektrik santralleri kapatıldı

Ruanda'da tüm dizel elektrik santralleri kapatıldı

Hükümet - 2 Saat Önce
Avusturya, Filistin'e yönelik 19 milyar euroluk mali yardımı askıya aldı

Avusturya, Filistin'e yönelik 19 milyar euroluk mali yardımı askıya aldı

Hükümet - 3 Saat Önce
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadı

Hükümet - 3 Saat Önce
el- Kassam Tugayları, bir grup İsrail askerini daha rehin aldı

el- Kassam Tugayları, bir grup İsrail askerini daha rehin aldı

Hükümet - 4 Saat Önce
Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Hükümet - 3 Saat Önce
İletişim Başkanı Altun: 'Müslümanların dinî değerlerine ve sembollerine saygısızlık etmek suretiyle gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha...

İletişim Başkanı Altun: "Müslümanların dinî değerlerine ve sembollerine saygısızlık etmek suretiyle gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha...

Hükümet - 4 Saat Önce
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail Lübnan'a saldırdığı taktirde Hizbullah savaşa müdahil olacak

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail Lübnan'a saldırdığı taktirde Hizbullah savaşa müdahil olacak

Hükümet - 4 Saat Önce
Bangladeş, Yumurta İthalatını Onayladı

Bangladeş, Yumurta İthalatını Onayladı

Hükümet - 4 Saat Önce
Kanada Başbakanı Trudeau ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Gazze ve Hindistan-Kanada ilişkilerini görüştü

Kanada Başbakanı Trudeau ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Gazze ve Hindistan-Kanada ilişkilerini görüştü

Hükümet - 4 Saat Önce
Hollanda ve Yunanistan dahil 7 ülkeden İsrail'e destek mesajı

Hollanda ve Yunanistan dahil 7 ülkeden İsrail'e destek mesajı

Hükümet - 5 Saat Önce
Sudan Ulusal Cephesi Lideri: HDK Silah Bırakmalı

Sudan Ulusal Cephesi Lideri: HDK Silah Bırakmalı

Hükümet - 5 Saat Önce
İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkileri derleyerek yayımlıyoruz

İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkileri derleyerek yayımlıyoruz

Hükümet - 5 Saat Önce
Gazze'den başlatılan 'Aksa Tufanı' saldırısı İsrail'de istihbarat zafiyeti tartışmalarına neden oldu

Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı İsrail'de istihbarat zafiyeti tartışmalarına neden oldu

Hükümet - 5 Saat Önce
Fransa'da Tahtakuruları Kâbusu Devam Ediyor

Fransa'da Tahtakuruları Kâbusu Devam Ediyor

Hükümet - 5 Saat Önce
Hamas'ın İsrail'e saldırısı Alman basınında geniş yer buldu

Hamas'ın İsrail'e saldırısı Alman basınında geniş yer buldu

Hükümet - 5 Saat Önce
İsrail'in savaş ilanıyla Gazze'de yoğun askeri hareketlilik

İsrail'in savaş ilanıyla Gazze'de yoğun askeri hareketlilik

Hükümet - 5 Saat Önce
DOSYA HABER - Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ortak ev sahibi oluyor

DOSYA HABER - Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ortak ev sahibi oluyor

Hükümet - 5 Saat Önce
Fransa'daki İsrailli yedek askerler İsrail'e gitti

Fransa'daki İsrailli yedek askerler İsrail'e gitti

Hükümet - 6 Saat Önce
Lüksemburg'da Hristiyan Demokratlar Birinci Çıktı, İktidar Değişebilir

Lüksemburg'da Hristiyan Demokratlar Birinci Çıktı, İktidar Değişebilir

Hükümet - 6 Saat Önce
UNRWA'ya göre 74 bin Filistinli okullara sığındı

UNRWA'ya göre 74 bin Filistinli okullara sığındı

Hükümet - 6 Saat Önce
İsrail-Filistin gerilimi piyasaları da etkiledi! İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak

İsrail-Filistin gerilimi piyasaları da etkiledi! İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak

Hükümet - 6 Saat Önce
Alman Anne, Hamas'a ait bir kamyonetin arkasında yarı çıplak görüntülenen kızı için yardım çağrısı yaptı

Alman Anne, Hamas'a ait bir kamyonetin arkasında yarı çıplak görüntülenen kızı için yardım çağrısı yaptı

Hükümet - 7 Saat Önce
Kolombiya'da Hükümet ve FARC Üyeleri Arasında Ateşkes Anlaşması İmzalandı

Kolombiya'da Hükümet ve FARC Üyeleri Arasında Ateşkes Anlaşması İmzalandı

Hükümet - 7 Saat Önce
Azerbaycan İsrail'i destekledi mi?

Azerbaycan İsrail'i destekledi mi?

Hükümet - 8 Saat Önce
İsrail'le ilgili skandal iddia: Hamas operasyonuna ilişkin istihbarat alındı ama detaylara ulaşılamadı

İsrail'le ilgili skandal iddia: Hamas operasyonuna ilişkin istihbarat alındı ama detaylara ulaşılamadı

Hükümet - 8 Saat Önce
DAVUTOĞLU: MESCİD-İ AKSA'NIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIM

DAVUTOĞLU: MESCİD-İ AKSA'NIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIM

Hükümet - 9 Saat Önce
BURSA-DAVUTOĞLU: MESCİD-İ AKSA'NIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIM

BURSA-DAVUTOĞLU: MESCİD-İ AKSA'NIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIM

Hükümet - 15 Saat Önce
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Telefonda Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Telefonda Görüştü

Hükümet - Dün 22:36
Bülent Arınç: 'Netanyahu bitme noktasındaydı fakat tekrar hayat kazandı'

Bülent Arınç: "Netanyahu bitme noktasındaydı fakat tekrar hayat kazandı"

Hükümet - Dün 21:39
ABD, İsrail'e destek amacıyla uçak gemisi gönderiyor

ABD, İsrail'e destek amacıyla uçak gemisi gönderiyor

Hükümet - Dün 21:28
Tayland, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Tayland, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Hükümet - Dün 20:58
Almanya'da Eyalet Meclisi Seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik İlk Sırayı Aldı

Almanya'da Eyalet Meclisi Seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik İlk Sırayı Aldı

Hükümet - Dün 20:07
ABD, İsrail'e savaş gemileri ve uçakları gönderecek iddiası

ABD, İsrail'e savaş gemileri ve uçakları gönderecek iddiası

Hükümet - Dün 20:04
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi düzenlenen törenle açıldı

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi düzenlenen törenle açıldı

Hükümet - Dün 19:53
İsrail, gece boyunca Gazze'yi vurdu

İsrail, gece boyunca Gazze'yi vurdu

Hükümet - Dün 19:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili bilgileri doğrulamak için fazla mesai yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili bilgileri doğrulamak için fazla mesai yapıyor

Hükümet - Dün 18:31
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramanmaraş depremi hakkında konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramanmaraş depremi hakkında konuştu

Hükümet - Dün 17:43
TKP: Filistin halkının direnişi anti-emperyalist ve seküler sol güçleri ayağa kaldırmalı

TKP: Filistin halkının direnişi anti-emperyalist ve seküler sol güçleri ayağa kaldırmalı

Hükümet - Dün 17:38
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