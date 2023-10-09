Hükümet Haberleri - Hükümet Haber - Haberler

Hükümet Haberleri
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak
Davutoğlu: Filistin için fiilen baş başa ağladığımız Sayın Erdoğan'ın şu anki haline ben ağlıyorum
Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'de çatışmalar var, kenttekilerin dış dünya ile bağlantısı koptu
İletişim Başkanı Altun: "Müslümanların dinî değerlerine ve sembollerine saygısızlık etmek suretiyle gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha...
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail Lübnan'a saldırdığı taktirde Hizbullah savaşa müdahil olacak
Kanada Başbakanı Trudeau ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Gazze ve Hindistan-Kanada ilişkilerini görüştü
Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı İsrail'de istihbarat zafiyeti tartışmalarına neden oldu
DOSYA HABER - Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ortak ev sahibi oluyor
İsrail-Filistin gerilimi piyasaları da etkiledi! İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak
Alman Anne, Hamas'a ait bir kamyonetin arkasında yarı çıplak görüntülenen kızı için yardım çağrısı yaptı
İsrail'le ilgili skandal iddia: Hamas operasyonuna ilişkin istihbarat alındı ama detaylara ulaşılamadı
Almanya'da Eyalet Meclisi Seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik İlk Sırayı Aldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili bilgileri doğrulamak için fazla mesai yapıyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramanmaraş depremi hakkında konuştu