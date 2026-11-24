Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı saat 09.30'da Hükümet Konağı tören alanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Daha sonra program saat 10.00'da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda devam etti.

Salonda program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmada tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlandı, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğretmenler tarafından yazılan şiirler kendileri tarafından seslendirildi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tiyatro Komedi performansı sergilendi. Solo ve enstrümantal müzik performansı izleyiciler tarafından beğenildi. Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda yakın zamanda vefat eden Öğretmen Cengiz Ceylan anıldı. Kutlama programı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleşen kutlama programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, veliler, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı