Bitlis Valisi Karakaya, Güroymak'taki hastane ve hükümet konağı projelerini inceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindekiler ile birlikte Güroymak'ta vatandaşların hizmetine sunulması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Güroymak Hükümet Konağı proje alanı, Güroymak İlçe Devlet Hastanesi proje alanı ile Best Karma Sanayi Sitesi proje alanını ziyaret eden Vali Karakaya ve beraberindekiler, yetkililerden projelerin mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin en kısa sürede tamamlanarak Güroymaklı ve Bitlislilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, yatırımların ilçenin gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı