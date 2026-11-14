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Bitlis Valisi Karakaya, Güroymak'taki hastane ve hükümet konağı projelerini inceledi

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Bitlis Valisi Karakaya, Güroymak'taki hastane ve hükümet konağı projelerini inceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak'taki Hükümet Konağı, İlçe Devlet Hastanesi ve Best Karma Sanayi Sitesi proje alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Projelerin en kısa sürede tamamlanıp Güroymaklılar ve Bitlislilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindekiler ile birlikte Güroymak'ta vatandaşların hizmetine sunulması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Güroymak Hükümet Konağı proje alanı, Güroymak İlçe Devlet Hastanesi proje alanı ile Best Karma Sanayi Sitesi proje alanını ziyaret eden Vali Karakaya ve beraberindekiler, yetkililerden projelerin mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin en kısa sürede tamamlanarak Güroymaklı ve Bitlislilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, yatırımların ilçenin gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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