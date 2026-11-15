Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son karşılaşmasında bu akşam saat 22.45'te Fransa'ya konuk olacak. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı gösterilerin karşılaşmayla aynı döneme denk gelmesi, yerel makamları harekete geçirdi.

ESNAF VİTRİNLERİ TAHTALARLA KAPATTI

Fransa'daki protestoların Bordeaux'da da güvenlik endişelerine neden olduğu belirtildi. Olası provokasyon ve yağmalama olaylarına karşı tedbir almak isteyen esnaf, şehir merkezindeki çok sayıda mağazanın camlarını ve vitrinlerini kalın tahta plakalarla kapattı. Kentteki bu görüntüler, Türkiye-Fransa karşılaşması öncesinde yaşanan tedirginliği gözler önüne serdi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Fransız güvenlik güçleri, protestolar ile milli maçın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle şehirdeki tedbirlerini artırdı. Kritik karşılaşmanın güvenli bir ortamda oynanabilmesi amacıyla polis devriyelerinin yoğunlaştırıldığı bildirildi. Yetkililerin hem şehir merkezinde hem de karşılaşma çevresinde olası olayların önüne geçmek için önlemler aldığı aktarıldı.

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Kaynak: Haberler.com