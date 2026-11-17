Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Aksyonov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne tekrar saldırı düzenlediğini kaydederek, "Köprüdeki trafik durduruldu." ifadesini kullandı.

Sergey Aksyonov, Kırım sakinlerine köprü üzerinden seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili "terör saldırısı" kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hükümet komisyonu saldırının ardından toplandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından hükümet komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Kırım Köprüsü'ndeki hasarların giderilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'in, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e köprüdeki durumla ilgili bilgi verdiğini açıkladı.

Olay

Dün, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı düzenlediği ve köprünün hasar aldığı bildirilmişti.

Ukrayna ordusu 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve "Kerç" ismiyle de anılan köprü stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA