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İsrail'de, Başsavcı Gali Baharav Miara, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan yasa dışı E1 Yahudi yerleşiminin ihale sürecini, yeni hükümet göreve başlayana kadar dondurma kararı aldı.

İsrail basınına göre, Başsavcı, İngiltere'nin dün aldığı yeni yaptırım kararının ardından yeni bir hükümet kurulana kadar E1 yasa dışı yerleşiminin inşaat ihalelerinin açılması ve teklif değerlendirme sürecinin durdurulması talimatını geçici hükümete iletti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etmeyi amaçlayan E1 yasa dışı yerleşiminin ihale sürecinin durdurulmasına ilişkin karar hukuki görüşmelerin ardından alındı. Söz konusu görüşmelerde, geçici hükümetin inşaatı ilerletme yetkisi olmadığına kanaat getirildi.

Şirketlerin, 1234 birim yasa dışı konutun inşası için açılan ihalede sunduğu tekliflerin değerlendirilmesi için belirlenen 19 Kasım tarihi ve 2 bin 167 birim yasa dışı konut için ihale başvurusu için belirlenen 1 Aralık tarihi alınan kararla en az yeni hükümet kurulana kadar ertelendi.

İsrail'e bağlı Maale Adumim Belediyesi, Başsavcının kararına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusu yapacağını açıkladı.

İsrailli STK'dan projenin tamamen iptal edilmesi çağrısı

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now (Barış Şimdi)", yaptığı açıklamada, Başsavcının ihaleleri durdurma kararını önemli bir adım olarak nitelerken bir sonraki hükümete projeyi tamamen iptal etme çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Seçimi kaybeden bir hükümetin, iktidardaki son günlerini İsrail'in geleceğini ve uluslararası itibarını tehlikeye atan yıkıcı önlemleri ilerletmek için kullanma yetkisi yoktur. E1 bölgesindeki inşaat faaliyetleri, iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırabilir ve İsrail'i ciddi bir diplomatik krize ve uluslararası yaptırımlara sürükleyebilir." ifadelerine yer verildi.

E1 Projesi

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria ile bağlantısını kesmeyi ve Filistin Devleti'nin kurulmasını önlemeyi amaçlayan "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail hükümeti, Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan proje için toplam 3401 birim yasa dışı konutun inşasını içeren iki ayrı ihaleye çıkmış, söz konusu ihaleler uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Başta İngiltere olmak üzere 12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İngiltere, son olarak dün işgal edilen Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 şirket ile Gazze'ye yardım girişini engellediği belirtilen bir gruba yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA