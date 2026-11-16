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Erzurum'da "2. Gazze Medya Çalıştayı" düzenlendi

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- Stand For Gaza Academic Organizasyon Koordinatörü Dr. Muhammet Raşit Sancar: "Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana 260'tan fazla gazeteci şehit edildi. Uluslararası basın örgütlerinin kayıtlarına göre bu, gazeteciler açısından kayıtlara geçmiş en ölümcül dönemdir"

Erzurum'da, Gazze'de yaşananların belgelenmesi, uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarılması ve Filistinli gazetecilerle dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla "2. Gazze Medya Çalıştayı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Toplantı Salonu'nda, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Stand For Gaza Academic'in himayesinde gerçekleştirilen program, basın açıklamasıyla başladı.

Stand For Gaza Academic Organizasyon Koordinatörü Dr. Muhammet Raşit Sancar, yaptığı basın açıklamasında, Gazze Medya Çalıştayı'nın ikincisi için Erzurum'da bulunduklarını söyledi.

Gazze'de yalnızca insanların değil, hakikatin de hedef alındığını belirten Sancar, "Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana 260'tan fazla gazeteci şehit edildi. Uluslararası basın örgütlerinin kayıtlarına göre bu, gazeteciler açısından kayıtlara geçmiş en ölümcül dönemdir. Bu bir tesadüf ya da savaşın yan hasarı değildir. Öldürülen her gazeteci, dünyadan gizlenmek istenen bir tanıktır. Hakikat bugün üç yerden vuruluyor. Sahada gazeteci öldürülüyor, ekranda Gazze'den gelen görüntüler kısıtlanıyor, hesaplar kapatılıyor. Haber dilinde ise işgal ve soykırım başka kelimelerin arkasına saklanıyor. Biz bugün üçüne de cevap vermek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sancar, ilk çalıştayın 8 Eylül'de İstanbul'da düzenlendiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bugün Erzurum'da o çalışmaları bir adım ileri taşıyoruz. Gazze'de eğitime verilen zararı tarih ve kaynak göstererek belgeliyoruz, sosyal medyadaki kısıtlamalara karşı içerik üreticileri için kılavuz ve hukuki başvuru rehberi hazırlıyoruz, haber dili için bir terminoloji kitapçığı çıkarıyoruz, Filistinli gazeteciler için bir dayanışma ağı kuruyoruz. Buradan üç çağrı yapıyoruz. Uluslararası kuruluşlara ve basın örgütlerine, Gazze'de öldürülen gazetecilerin hesabı sorulmalı, hayatta olanlar korunmalıdır. Sosyal medya platformlarına, Gazze'den gelen tanıklıklara uyguladığınız kısıtlamalara son verin, hangi içeriği neden kısıtladığınızı açıklayın. Türkiye'deki gazeteci sendikalarına, meslek örgütlerine ve medya kuruluşlarına Filistinli meslektaşlarımızla dayanışmayı birlikte kuralım, ihtiyaçlarını birlikte tespit edelim. Bu çalıştay, İbn Haldun Üniversitesi ile Stand For Gaza Academic işbirliğinde 29-30 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Multidisipliner Gazze Kongresi'ne giden yolun bir durağıdır. Gazze'nin tanıklarını susturmak isteyenler bilsin, o ses kısılmayacak. Biz o sesi veriyle, belgeyle ve dayanışmayla çoğaltmaya devam edeceğiz."

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu da Filistin ve Gazze'nin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Gönül coğrafyamız Filistin ve Gazze. Dolayısıyla böyle önemli bir hadisede bizler de bu güzel oluşumun bir parçası olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. İletişim teknolojilerinin giderek geliştiği ve iletişimin hızlandığı bir süreçte böyle önemli bir konunun dünya medyasında gündem olması bekleniyor. Gazze'de sadece insanlar değil, hakikat de öldürülmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin ise "Sonuca yaklaştığımızı düşünüyorum çünkü hayatımız bir mücadelenin içinde geçti. Çeşitli basın açıklamaları ve mitingler yaptık ancak Filistin adına hayatımın en ümitvar dönemini yaşıyorum. Dünyadaki bütün zulme son verecek adımın belki de buradan başladığına inanıyorum. Bu yaptığımız işin en büyük iş olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye kaydetti.

Çalıştay, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA
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