Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından henüz hükümet kurulamamışken meclis yemin ederek göreve başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, milletvekillerine hitaben, "Yeniden seçime gidilmesini önlemek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız" dedi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma çabaları devam ederken, milletvekilleri yemin etmesi ile meclis görevine başladı. Yemin törenine başkanlık eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Yeniden seçime gidilmesini önlemek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Rakipler bile uzlaşma için birbirinize el uzatın. Birbirinize hoşgörüyle yaklaşın. Burada yapılması gereken çok iş var ve bunun için meclisin her kesiminde bulunan yeteneğe ve deneyime ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

Herzog, 8 Kasım'da milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini vermişti. Eisenkot henüz kendisini iktidara taşıyabilecek partilerle anlaşmaya varamadı. Eisenkot ve Netanyahu'nun koalisyon kurmayı başaramaması halinde ülkede yeniden seçime gidilmesi gündeme gelebilir. Hükümet kurulana kadar Binyamin Netanyahu geçici başbakanlık görevini sürdürecek.

Arap partileri Eisenkot'a destek verebilir

Netanyahu'nun sağcı Likud partisinin aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partilerle ittifakı seçimlerde beklentilerin üzerinde oy almasına rağmen parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Söz konusu ittifak, 120 sandalyeli Knesset'te 53 sandalyeye sahip. Eisenkot'un merkez sağdaki Yashar partisi ve farklı siyasi gruplardan oluşan müttefikleri ise yalnızca 48 sandalye elde etti. Ancak Eisenkot'un, toplam 19 sandalyeye sahip Arap partilerinden destek alma ihtimali bulunuyor. Söz konusu partiler, Netanyahu'ya karşı güçlü muhalefetleri nedeniyle Eisenkot ile aynı çizgide yer alıyor.

Eisenkot'un hükümeti kurmak için en fazla 20 Aralık'a kadar vakti var

Eisenkot'un hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor ancak bu süreyi 20 Aralık'a kadar uzatmak için iki haftalık ek süre talep edebiliyor. Eisenkot, iktidara ulaşma yolunun "olağanüstü derecede karmaşık" olduğunu kabul etti. Ultra-Ortodoks partiler, şu ana kadar Eisenkot liderliğinde kurulacak bir hükümete katılmayacaklarını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı