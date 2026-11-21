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İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'ni, geniş tabanlı bir hükümet kurma arayışları için "müzakere maratonu"na davet etme talimatı verdi.

Yashar Partisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, yeni bir hükümet kurulması ve tüm olası seçeneklerin değerlendirilmesi için çaba gösterildiği belirtildi.

Yarın Likud ve Yashar partileri arasında yapılacak görüşme öncesinde yayımlanan açıklamada, Eisenkot'un partisinin müzakere ekibine, Likud'u yarın iki partinin temsilcileri arasında yapılacak toplantıyla başlayan bir "müzakere maratonu"na davet etme talimatı verdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bu, mümkün olduğunca geniş tabanlı bir hükümet kurmaya yönelik samimi ve gerçek bir çabanın parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu ile sahte bir birlik hükümeti kurulmasına izin vermeyeceğim." yazdı.

İsrail'de koalisyon tartışması

Geçici İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamalarla Eisenkot ve müttefiklerine, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle masaya oturmama ve "birlik hükümeti" kurma çağrısı yapmıştı.

Buna karşın, Eisenkot, "geniş tabanlı bir hükümet kurmayı başaramazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetinde olduğunu" duyurarak, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetine kapı aralamıştı.

Eisenkot'un müttefikleri Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett ve Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Liberman, Arap partilerinin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurulmasına karşı çıkmıştı.

Liberman, Eisenkot öncülüğünde Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle bir hükümet kuracaklarını ileri sürerken Bennett ise geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tekrar başbakan olmadığı bir "Siyonist birlik hükümeti" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA