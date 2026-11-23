Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz"
Kaynak: AA