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COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin paylaşım:

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- "Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel işbirliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi'nin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel işbirliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesi temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün başlayan COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye olarak, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, "Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel işbirliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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