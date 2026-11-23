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İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni hükümet kurulmadan önce İran'a saldırı başlatılması talimatı vermesini gerektirecek "doğrudan ve acil bir tehdit" görmediğini söyledi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Yashar Partisi lideri Eisenkot'un grup toplantısında, Netanyahu'nun İran'ı saldırılarla hedef alma ısrarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran konusunda, bugün İsrail için hükümet kurulmadan önce harekete geçmeyi gerektiren doğrudan ve acil bir tehdit görmüyorum."

İran'dan yönelen en ciddi tehdidin henüz imha edilmemiş veya ülke dışına çıkarılmamış 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyum olduğunu ileri süren Eisenkot, buna odaklanmaları gerektiğini savundu.

Muhalefet bloğu bileşenlerinden İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Netanyahu kabinesinin İran'a yeni saldırı kararı vermesinin "yasa dışı olacağını" vurguladı.

Liberman, parti grup toplantısındaki konuşmasında, "Eğer mevcut kabinede böyle bir karar (İran'a saldırı) alınırsa, bu yalnızca siyasi ve kişisel çıkarlardan kaynaklanan bir karar olur. Bu nedenle böyle bir karara açıkça yasa dışı bir emir olarak yaklaşılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı belirtilen Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı "mümkün olan en kısa süre içinde" İran'a yeni saldırı talimatı vermesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

İsrail basınında ise ordu komuta kademesinin ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan İran'a ilişkin bir adım atılmaması gerektiği ve uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu da aktarılmıştı.

Kaynak: AA