Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk, vefatının 88. yılında Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenen törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk, vefatının 88. yılında Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenen törenle anıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Atatürk için ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı takiben"Mustafa Kemal'i Düşünüyorum???????" adlı şiir okundu. "Bırakmayız Seni" adlı kısa film gösteriminin ardından "Bir Ömrün Hikayesi" adlı oratoryo ve "Atatürk Görselleri" sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Son Yolculuk" adlı kısa film izlendi.

Kaynak: AA
Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden28

Tahliye olan Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp12

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi

17 eve ateş düştü! İşte patlamanın izleri