Libya Temsilciler Meclisinin atadığı ülkenin doğusundaki hükümet, Bingazi Limanı'nda meydana gelen patlamanın limana demirli bir Rus gemisinde meydana geldiğini duyurdu.

Libya'nın doğusundaki hükümet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın sonuçlarının takip edildiği belirtildi.

Patlamanın Bingazi Deniz Üssünde meydana geldiği belirtilen açıklamada, "İlk incelemeler, patlamanın limanda demirli bir Rus gemisinde meydana geldiğini ve en muhtemel nedenin insansız araçlarla yapılan bir saldırı olduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Geminin Rusya'ya dönüş hazırlığında olduğu ve iki ülke arasındaki mevcut denizcilik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yakıt ikmali için limanda bulunduğu kaydedildi.

Hükümetin ilgili güvenlik ve askeri makamlara kapsamlı bir soruşturma başlatmaları ve saldırının koşullarını, kaynağını ve sorumlularını ortaya çıkarmak için Rus makamlarıyla ortak bir soruşturma yürütmeleri talimatı verdiği aktarıldı.

Libya topraklarının uluslararası çatışmaların arenası olmasına müsaade edilmeyeceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Hükümet, Libya'nın ne Rusya-Ukrayna savaşına ne de sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmaya taraf olmadığını ve dost ülkelerle meşru ilişkilerinin ve anlaşmalarının hiçbir tarafın topraklarına, limanlarına veya çıkarlarına müdahale etmek veya hedef almak için bahane olarak görme hakkına sahip olmadığı, egemen bir mesele olduğunu vurguluyor."

Bingazi Sivil Savunma Birimi, Bingazi'de bir deniz üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini, ardından çıkan yangının da kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Libya medyasında yer alan bazı haberlerde ise Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığı öne sürülmüştü.

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA