Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Liberman ve Golan, Eisenkot'u Netanyahu'nun hükümet tuzağına karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Değişim Bloku liderleri Liberman ve Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'u Netanyahu'yla ulusal birlik hükümeti tuzağına düşmemesi için uyardı. Golan, Eisenkot'a Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısı yaparken Liberman yeni seçim istedi.

İsrail'de "Değişim Bloku"nu oluşturan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'u geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti "tuzağına düşmemesi" konusunda uyardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Liberman, Eisenkot'un Netanyahu ile olası bir hükümet kurmasının kendisi için büyük bir tuzak olacağını savunarak, Netanyahu dönemine son verilmesini ve ülkede yeni bir seçime gidilmesini istediklerini belirtti.

Demokratlar Partisi lideri Golan da Eisenkot'a Başbakan Netanyahu'nun tekliflerini reddetme çağrısında bulundu.

Netanyahu'ya yeniden güç emanet edenlerin İsrail'in geleceğini tehlikeye atacağını savunan Golan, eski Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Netanyahu verdiği sözleri tutmadı ve anlaşmaları çiğnedi, onunla iş yapma." ifadelerini kullanan Golan, Netanyahu'nun "tuzağına düşmemesi" konusunda Eisenkot'u uyardı.

Yashar Partisi lideri Eisenkot ise mecliste İsrail'in ilk Başbakanı David Ben-Gurion'u anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin Yahudiler, Araplar, Dürziler ve dindarlar olmak üzere herkesi birleştiren politikalara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Konuşması sırasında sözünü kesen Likud milletvekillerine tepki gösteren Eisenkot, Likud'u vatandaşları bölmeye çalışmakla suçlayarak İsrail'in ayrıştırıcı değil, vatandaşlar arasında güven inşa edecek politikalara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İsrail'de seçimler sonrası koalisyon çabaları

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

İsrail Meclisindeki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduran Yahudi ve Arap muhalefet partileri, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip bulunuyor.

Son olarak, İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14 Kasım'da hükümet kurmakla görevlendirilen Eisenkot'a "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
Halıya sarılı ceset soruşturmasında kan donduran detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi halıya sarılı bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı
Eylem Tok'un avukatlarından tahliye talebi: Türkiye'ye dönmek için şart sundular18

Eylem Tok cephesinden sürpriz hamle: Türkiye'ye dönmek için şart sundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia17

Cübbeli'den jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın

Türk turist kadınları canından bezdirdi: Lütfen bu adamı buradan alın
Irak hükümeti Curf es-Sahar'a orduyu sokacak, Ketaib Hizbullah'a süre tanıdı

Hükümet süre tanıdı, ordu operasyona hazırlanıyor
Güney Kıbrıs'ta skandal protesto! 'Türklere ölüm' sloganlarıyla sınıra yürüdüler19

Skandal görüntü! Bayrağımızı yakıp "Türklere ölüm" sloganı attılar
Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi22

Gelen son haberle canı iyice sıkılacak! Sarıgül için çember daralıyor