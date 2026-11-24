Saraydüzü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü çelenk ve gösterilerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkaylar İlkokulu Konferans Salonu'ndaki programda öğrenciler gösteriler yaptı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Kutlamalar kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Türkaylar İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ise öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösteriler yapıldı. Daha sonra, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Programa, Kaymakam Birkan Göktaş, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, diğer ilgililer ve öğretmenler katıldı.