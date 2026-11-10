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COP31 iklim zirvesinde ikinci gün

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COP31 iklim zirvesinde ikinci gün
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LİDERLER ANTALYA'YA GELMEYE DEVAM EDİYORAntalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor.

LİDERLER ANTALYA'YA GELMEYE DEVAM EDİYOR

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı'na gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Burundi Başbakanı Nestor Ntahontuye ve Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley törenle karşılandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve yetkililer tarafından karşılanan konuk devlet başkanları, tören mangasını selamladı. Yöresel kıyafetli çocukların çiçek sunduğu liderler, otellerine geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra Antalya'da olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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