Emine Erdoğan, lider eşlerini Anadolu lezzetleriyle ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında dünya liderlerinin eşlerine öğle yemeği verdi. Anadolu'nun geleneksel mutfağından örneklerin sunulduğu davette sıfır atık ve sağlıklı beslenme anlayışı ön plana çıktı.

ANADOLU MUTFAĞININ GELENEKSEL LEZZETLERİ SUNULDU

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini öğle yemeğinde ağırladı.

Anadolu'nun köklü mutfak kültürünün tanıtıldığı davette, atıksız ve sağlıklı beslenme anlayışıyla hazırlanan geleneksel lezzetler konuklara sunuldu. Menüde mevsimlik ve yerel ürünlerle hazırlanan tariflere yer verildi.

Davetin masa düzeninde de Sıfır Atık anlayışı esas alındı. Kesme çiçekler yerine etkinlik sonrasında da yaşamını sürdürebilecek canlı bitkilerin kullanılması planlandı.

COP31'DE SIFIR ATIK VURGUSU

Emine Erdoğan, COP31 kapsamında sıfır atık ve sürdürülebilirlik temalı çeşitli programlarda da yer aldı. 11 Kasım'da düzenlenen Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda, sıfır atık uygulamalarının ülkeler arasında yaygınlaştırılması ve ortak projeler geliştirilmesi hedefi ele alındı.

"BİR YEMEĞİN TARİFİ KUŞAKTAN KUŞAĞA GEÇER"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lider eşlerini Anadolu'nun geleneksel lezzetleriyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli lider eşlerini atıksız ve sağlıklı yönleriyle Anadolu'nun geleneksel lezzetleriyle ağırlamaktan mutluluk duydum.

Bir yemeğin tarifi kuşaktan kuşağa geçer, hatırası ise onu paylaştığımız insanlarla çoğalır."